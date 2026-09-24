Естонія запровадила власні санкції проти Фрідмана і Усманова

Естонія запровадила власні внутрішні санкції щодо двох російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, яких цього тижня виключили з чорного списку Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, якого цитує пресслужба відомства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, Естонія вважає рішення ЄС зняти санкції з Фрідмана та Усманова неправильним, оскільки "в ситуації, коли Росія не виявляє ані найменшого бажання припинити війну, немає підстав для послаблення санкційного тиску".

"Усманов і Фрідман продовжують підтримувати агресію Росії проти України та сприяють її продовженню, тому Естонія ввела проти них національні санкції", – підкреслив він.

Раніше про запровадження національних санкцій оголосили Латвія та Литва.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

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