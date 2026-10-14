Литва заморозила активы росолигархов Фридмана и Усманова

В Литве решили заморозить активы российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова в рамках своих национальных санкций против них.

Об этом у себя в Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает "Европейская правда".

Как отметил литовский министр, исключение этих двух российских олигархов из-под санкций ЕС стало неправильным сигналом.

"Литва принимает меры и не будет закрывать на это глаза. Сегодня мы заморозили активы Михаила Фридмана и Алишера Усманова в рамках нашего национального режима санкций", – сообщил он.

Будрис подчеркнул, что санкционное давление на Россию и тех, кто способствует ведению ею войны, должно быть усилено и поддерживаться на постоянной основе.

Ранее Литва в рамках национальных санкций запретила въезд Усманову и Фридману. Также Эстония ввела собственные санкции против этих олигархов.

Подробнее о том, как снимали санкции с Усманова и Фридмана, читайте в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину"