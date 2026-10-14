Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори

Адміністрація американського президента Дональда Трампа відмовилася запрошувати спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів до Конгресу, порушивши практику, якої Вашингтон дотримувався понад 20 років.

Про це пише The Hill, передає "Європейська правда".

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка залишає посаду старшого члена комітету Сенату з питань міжнародних відносин, заявила, що рішення адміністрації Трампа не запрошувати міжнародних спостерігачів до США "глибоко суперечить духу свободи, демократії та прозорості".

"Я закликаю адміністрацію Трампа поважати роль незалежних спостерігачів за виборами та забезпечити, щоб Сполучені Штати дотримувалися тих самих стандартів, яких ми очікували б від будь-якої іншої демократії", – наголосила вона.

Своєю чергою представниця Білого дому Лорен Біс заявила, що "жодна інша країна не зробила більше для просування справи людської свободи та представницького урядування".

"Американські вибори будуть проводитися, у них братимуть участь і спостерігатимуть за ними американські громадяни", – сказала вона.

Місія з моніторингу виборів Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини не має жодних механізмів примусу і не визначає, чи є вибори легітимними. Її мета – оцінити виборче середовище та надати рекомендації щодо його приведення у більшу відповідність до зобов’язань ОБСЄ щодо демократичних стандартів.

А Бюро ОБСЄ з прав людини та Парламентська асамблея ОБСЄ своєю чергою назвали рішення адміністрації Трампа "прикрим".

З 2002 року США регулярно запрошували спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі для спостереження та складання звітів про проміжні та президентські вибори. Спостереження за виборами здійснює Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини.

Останні опитування громадської думки свідчать, що рейтинг схвалення Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру.

Раніше американський президент заявив, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

На його думку, Конгресу не доведеться схвалювати ці виплати, які він назвав "чудовим фінансовим вливанням".

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