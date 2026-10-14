Трамп не пригласил наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы

Администрация американского президента Дональда Трампа отказалась приглашать наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга промежуточных выборов в Конгресс, нарушив практику, которой Вашингтон придерживался более 20 лет.

Об этом пишет The Hill, передает "Европейская правда".

Сенатор-демократ Джин Шахин, покидающая пост старшего члена комитета Сената по международным отношениям, заявила, что решение администрации Трампа не приглашать международных наблюдателей в США "глубоко противоречит духу свободы, демократии и прозрачности".

"Я призываю администрацию Трампа уважать роль независимых наблюдателей за выборами и обеспечить, чтобы Соединённые Штаты придерживались тех же стандартов, которых мы ожидали бы от любой другой демократии", – подчеркнула она.

В свою очередь представительница Белого дома Лорен Бис заявила, что "ни одна другая страна не сделала больше для продвижения дела человеческой свободы и представительного правления".

"Американские выборы будут проводиться, в них будут участвовать и наблюдать за ними американские граждане", – сказала она.

Миссия по мониторингу выборов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не располагает какими-либо механизмами принуждения и не определяет, являются ли выборы легитимными. Ее цель – оценить избирательную среду и дать рекомендации по ее приведению в большее соответствие с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических стандартов.

А Бюро ОБСЕ по правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ в свою очередь назвали решение администрации Трампа "прискорбным".

С 2002 года США регулярно приглашали наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для наблюдения и составления отчетов о промежуточных и президентских выборах. Наблюдение за выборами осуществляет Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Последние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Трампа опустился до 32% – это самый низкий уровень одобрения за всю его политическую карьеру.

Ранее американский президент заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

По его мнению, Конгрессу не придется одобрять эти выплаты, которые он назвал "замечательным финансовым вливанием".

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