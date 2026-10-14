В ЄС не бачать ознак припинення обміну розвідданими між Україною і США

В Європейській комісії заявили, що не бачать жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними між Україною і США припинився.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у Брюсселі сказала речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Водночас представниця ЄК ухилилась від прямої відповіді на запитання про обмеження у роботі систем супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони України.

На неодноразові запитання з цього приводу у Єврокомісії відповіли, що їм "відомо про повідомлення" щодо обмеження Starlink, але вони відмовилися коментувати, "доки не отримаємо більше інформації".

"Важливо також зазначити, що у нас немає жодних ознак того, що обмін розвідданими припинився", – сказала Піньо.

Водночас інший речник Єврокомісії Тома Реньє зазначив, що наразі ведуться переговори з Україною щодо її повного приєднання до системи Govsatcom, яка об’єднує наявні супутникові потужності держав-членів ЄС.

Радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про те, що компанія SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

А сам Зеленський говорив, що адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною.