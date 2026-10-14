В ЕС не видят признаков прекращения обмена разведданными между Украиной и США

В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведданными между Украиной и США прекратился.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В то же время представительница Еврокомиссии уклонилась от прямого ответа на вопрос об ограничениях в работе систем спутниковой связи Starlink для Сил обороны Украины.

На неоднократные вопросы по этому поводу в Еврокомиссии ответили, что им "известно о сообщениях" относительно ограничений Starlink, но они отказались комментировать, "пока не получат больше информации".

"Важно также отметить, что у нас нет никаких признаков того, что обмен разведданными прекратился", – сказала Пиньо.

В то же время другой представитель Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Украиной о её полном присоединении к системе Govsatcom, которая объединяет имеющиеся спутниковые мощности государств-членов ЕС.

Советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничения на скорость работы терминалов Starlink во время движения.

А сам Зеленский говорил, что администрация Дональда Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.