У трьох країнах пройшли рейди через підозри у шахрайстві під час надання послуг кораблям НАТО

У середу правоохоронні органи Німеччини, Норвегії та Румунії провели обшуки та затримання у зв’язку з підозрою у хабарництві та шахрайстві з рахунками-фактурами, пов’язаними з наданням послуг військовим кораблям НАТО.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У Німеччині поліція Гамбурга провела обшуки у двох компаніях та в приватному помешканні, у Норвегії було затримано п’ятьох осіб, а в Румунії – пройшли обшуки у приміщенні однієї компанії та у кількох приватних будинках.

За даними агентства ЄС з питань судової співпраці Євроюст, справа стосується фальшивих рахунків-фактур, поданих компанією та її субпідрядниками за логістичні та організаційні "господарські послуги", що надавалися військовим кораблям та їхнім екіпажам під час заходу в порти північно-західної Європи.

Загальні збитки, яких зазнали країни-члени НАТО, наразі оцінюються у понад мільйон євро.

Підозрюваних, затриманих у норвезькому Бергені, звинувачують у шахрайстві з обтяжувальними обставинами.

"Бюджети на оборону зростають у всьому світі, що підвищує ризик економічних злочинів. Це сфера, за якою ми пильно стежимо. Якщо НАТО стало жертвою шахрайства, реакція буде жорсткою", – зазначила старша прокурорка Норвезького національного управління з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів (Økokrim) Маріанна Бендер.

Наприкінці вересня поліція провела рейди в 19 європейських країнах у зв’язку з підозрою у шахрайстві, пов’язаному з продажем мобільних телефонів через інтернет, збитки від якого склали близько 300 млн євро.

А наприкінці серпня чеську євродепутатку і соратницю прем’єра визнали винною в шахрайстві з субсидіями ЄС.