В трех странах прошли рейды в связи с подозрениями в мошенничестве при оказании услуг кораблям НАТО

В среду правоохранительные органы Германии, Норвегии и Румынии провели обыски и задержания в связи с подозрением во взяточничестве и мошенничестве со счетами-фактурами, связанными с оказанием услуг военным кораблям НАТО.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В Германии полиция Гамбурга провела обыски в двух компаниях и в частном доме, в Норвегии были задержаны пять человек, а в Румынии – прошли обыски в помещении одной компании и нескольких частных домах.

По данным агентства ЕС по вопросам судебного сотрудничества Евроюст, дело касается поддельных счетов-фактур, выставленных компанией и ее субподрядчиками за логистические и организационные "хозяйственные услуги", предоставлявшиеся военным кораблям и их экипажам во время захода в порты северо-западной Европы.

Общий ущерб, понесенный странами-членами НАТО, в настоящее время оценивается в более чем миллион евро.

Подозреваемых, задержанных в норвежском Бергене, обвиняют в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

"Бюджеты на оборону растут во всем мире, что повышает риск экономических преступлений. Это сфера, за которой мы пристально следим. Если НАТО стало жертвой мошенничества, реакция будет жесткой", – отметила старший прокурор Норвежского национального управления по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) Марианна Бендер.

В конце сентября полиция провела рейды в 19 европейских странах в связи с подозрением в мошенничестве, связанном с продажей мобильных телефонов через интернет, ущерб от которого составил около 300 млн евро.

А в конце августа чешскую евродепутатку и соратницу премьера признали виновной в мошенничестве с субсидиями ЕС.