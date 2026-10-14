Прем’єр-міністр Роберт Фіцо перед від’їздом на саміт ЄС 15–16 жовтня заявив, що наступного місяця на Словаччину чекають чергові міжурядові переговори з Києвом, які відбудуться 5 листопада у Львові.

Про це пише SME, інформує "Європейська правда".

Також, оскільки, за його словами, уряд проводить "політику на всі чотири сторони світу", він одночасно завершує підготовку до переговорів із російською стороною.

"Щоб не було ніяких несподіванок, 25-го також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Російською Федерацією", – заявив Фіцо в середу на засіданні комітету з європейських справ.

Про суперечливі плани щодо відновлення переговорів цієї комісії з Росією міністр закордонних справ Юрай Бланар повідомив ще влітку.

Фіцо не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російською сторонами. Однак міністр Бланар ще в серпні зазначив, що провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.