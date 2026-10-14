Премьер-министр Роберт Фицо перед отъездом на саммит ЕС 15–16 октября заявил, что в следующем месяце Словакию ждут очередные межправительственные переговоры с Киевом, которые состоятся 5 ноября во Львове.

Об этом пишет SME, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, поскольку, по его словам, правительство проводит "политику во всех четырех сторонах света", оно одновременно завершает подготовку к переговорам с российской стороной.

"Чтобы не было никаких неожиданностей, 25-го также состоится заседание совместной экономической комиссии с Российской Федерацией", – заявил Фицо в среду на заседании комитета по европейским делам.

О противоречивых планах по возобновлению переговоров этой комиссии с Россией министр иностранных дел Юрай Бланар сообщил ещё летом.

Фицо не предоставил никаких дополнительных подробностей о предстоящих переговорах между словацкой и российской сторонами. Однако министр Бланар ещё в августе отметил, что провёл подготовительную онлайн-встречу с российским министром науки Валерием Фальковым, который находится в санкционном списке ЕС.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.