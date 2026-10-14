Зеленський закликав компанію Маска знову зняти обмеження на Starlink для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Ілона Маска ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.

Про це президент сказав в ефірі британського політичного шоу Piers Morgan Uncensored, повідомляє "Європейська правда".

Starlink в Україні втрачає швидкість, каже Зеленський, і це – через рішення компанії Маска.

"Ми розуміємо, що відбувається. Це їхнє рішення. Звісно, це велика помилка, є багато людських втрат. Люди гинутимуть, якщо атаки продовжаться і Starlink не працюватиме. Моє повідомлення: це велика помилка – можливо це велика технічна помилка, – але ми просимо ввімкнути їх знову. Це буде чесно, справедливо", – сказав президент.

Нагадаємо, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ. Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.