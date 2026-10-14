Зеленский призвал компанию Маска вновь снять ограничения на Starlink для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Илона Маска ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.

Об этом президент сказал в эфире британского политического шоу Piers Morgan Uncensored, сообщает "Европейская правда".

Starlink в Украине теряет скорость, говорит Зеленский, и это – из-за решения компании Маска.

"Мы понимаем, что происходит. Это их решение. Конечно, это большая ошибка, есть много человеческих потерь. Люди будут гибнуть, если атаки продолжатся и Starlink не будет работать. Мое сообщение: это большая ошибка – возможно, это большая техническая ошибка, – но мы просим включить их снова. Это будет честно, справедливо", – сказал президент.

Напомним, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ввела для украинских военных ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час.

Ранее СМИ сообщали, что якобы представители президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ. Сам Трамп 13 октября опроверг информацию о прекращении предоставления американских разведывательных данных Украине.