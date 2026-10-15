У США хочуть через суд усунути Кушнера з посади спецпосланця Трампа

Відома вашингтонська громадська організація подала позов проти Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, намагаючись перешкодити йому обіймати посаду спеціального посланця з питань мирних місій без розкриття інформації про його особисті фінанси та через потенційні конфлікти інтересів.

Про це організація "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" (CREW) повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

CREW стверджує, що роль Кушнера як головного переговірника у найважливіших поточних питаннях зовнішньої політики США означає, що його слід вважати офіційним державним службовцем, який повинен дотримуватися всіх відповідних вимог.

За словами позивачів, суд повинен заборонити Кушнеру й надалі виконувати його надмірно впливову роль та зобов’язати його подати необхідні декларації про доходи.

З початку другого терміну президентства Трампа Кушнер користується значними дипломатичними повноваженнями, заявили у CREW. Він зустрічається з іноземними посадовцями та представляє США в зусиллях країни, спрямованих на припинення воєн між США та Іраном, Україною та Росією, а також насильницьких конфліктів на Близькому Сході.

Одночасно Кушнер керує інвестиційною компанією Affinity Partners, активи якої під управлінням становлять понад 6 мільярдів доларів. Приблизно 99% цих активів належать іноземним інвесторам, зокрема суверенним фондам Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія також має значні інвестиції за кордоном, зокрема в Ізраїлі.

"Джаред Кушнер зобов’язаний дотримуватися конституції та федерального законодавства, і якщо йому немає чого приховувати, він мав би з радістю скористатися нагодою пройти процедуру затвердження Сенатом та продемонструвати громадськості, що все відбувається відкрито. Натомість він вирішив поводитися так, ніби стоїть понад законом, та ігнорувати його. Суд не може дозволити, щоб це тривало, і мусить втрутитися", – заявив президент CREW Дональд К. Шерман.

Як повідомлялось, на переговорах у Маямі минулого тижня спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер представили кілька можливих механізмів розблокування російських активів, зокрема їх переведення до нового фінансового механізму під наглядом США.

Також повідомляли, нібито Віткофф та Кушнер на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.