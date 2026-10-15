В США намерены через суд отстранить Кушнера от должности специального посланника Трампа

Известная вашингтонская общественная организация подала иск против Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, пытаясь помешать ему занимать должность специального посланника по вопросам мирных миссий из-за отсутствия раскрытия информации о его личных финансах и в связи с потенциальными конфликтами интересов.

Об этом организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW) сообщила на своём сайте, пишет "Европейская правда".

CREW утверждает, что роль Кушнера как главного переговорщика по важнейшим текущим вопросам внешней политики США означает, что его следует считать официальным государственным служащим, который должен соблюдать все соответствующие требования.

По словам истцов, суд должен запретить Кушнеру и в дальнейшем выполнять его чрезмерно влиятельную роль и обязать его подать необходимые декларации о доходах.

С начала второго срока президентства Трампа Кушнер обладает значительными дипломатическими полномочиями, заявили в CREW. Он встречается с иностранными должностными лицами и представляет США в усилиях страны, направленных на прекращение войн между США и Ираном, Украиной и Россией, а также насильственных конфликтов на Ближнем Востоке.

Одновременно Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners, активы которой под управлением составляют более 6 миллиардов долларов. Примерно 99% этих активов принадлежат иностранным инвесторам, в частности суверенным фондам Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания также имеет значительные инвестиции за рубежом, в частности в Израиле.

"Джаред Кушнер обязан соблюдать конституцию и федеральное законодательство, и если ему нечего скрывать, он должен был бы с радостью воспользоваться возможностью пройти процедуру утверждения Сенатом и продемонстрировать общественности, что всё происходит открыто. Вместо этого он решил вести себя так, будто стоит над законом, и игнорировать его. Суд не может допустить, чтобы это продолжалось, и должен вмешаться", – заявил президент CREW Дональд К. Шерман.

Как сообщалось, на переговорах в Майами на прошлой неделе специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер представили несколько возможных механизмов разблокирования российских активов, в частности их перевод в новый финансовый механизм под надзором США.

Также сообщалось, что якобы Уиткофф и Кушнер на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.