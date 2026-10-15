Трамп пояснив, що не може глузувати з Путіна, бо має укласти з ним угоду

Президент США Дональд Трамп вважає, що називати Владіміра Путіна диктатором означає глузувати з нього, а це суперечить його прагненню укласти угоду з російським лідером.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту Gray Television Джону Декеру, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст зазначив, що сенатор Ден Салліван назвав Путіна диктатором, авторитарним правителем та лідером мафіозного режиму, а також виступив проти "дизельної угоди" Трампа з Путіним. Декер поцікавився у президента США, чому Салліван "не має рації" у цьому питанні.

"Ну, погляньте, мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не глузую з них. Я – майстер угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Я став дуже багатим саме завдяки угодам, тому я не ходжу й не висміюю людей. Знаєте, одна з причин, чому взагалі виникла ця війна, полягає в тому, що Байден ходив і глузував з Росії та всіх інших, не розуміючи, що робить", – відповів президент США.

Він вчергове повторив, що якби минулі президентські вибори "не були сфальсифіковані", то війни з Україною та Росією не було б.

"Тож я також вважаю: до нас надходить не нафта, а дизельне паливо, яке вам потрібне. Я вважаю, що це чудово, бо воно надходить у світ. Воно надходить не нам, а у світ, і це дуже суттєво знизить ціну на дизельне паливо", – заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила у середу, що угода США з Росією щодо постачання дизельного палива є дуже ризикованим рішенням.

Двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Дональду Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.