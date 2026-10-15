Трамп объяснил, что не может высмеивать Путина, поскольку должен заключить с ним соглашение

Президент США Дональд Трамп считает, что называть Владимира Путина диктатором означает высмеивать его, а это противоречит его стремлению заключить соглашение с российским лидером.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту Gray Television Джону Декеру, сообщает "Европейская правда".

Журналист отметил, что сенатор Дэн Салливан назвал Путина диктатором, авторитарным правителем и лидером мафиозного режима, а также выступил против "дизельного соглашения" Трампа с Путиным. Декер поинтересовался у президента США, почему Салливан "не прав" в этом вопросе.

"Ну, посмотрите, мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не высмеиваю их. Я – мастер сделок. Я всегда был очень искусным заключателем сделок. Я стал очень богатым именно благодаря сделкам, поэтому я не хожу и не высмеиваю людей. Знаете, одна из причин, почему вообще возникла эта война, заключается в том, что Байден ходил и высмеивал Россию и всех остальных, не понимая, что делает", – ответил президент США.

Он в очередной раз повторил, что если бы прошлые президентские выборы "не были фальсифицированы", то войны с Украиной и Россией не было бы.

"Поэтому я также считаю: к нам поступает не нефть, а дизельное топливо, которое вам нужно. Я считаю, что это замечательно, потому что оно поступает в мир. Оно поступает не нам, а в мир, и это существенно снизит цену на дизельное топливо", – заявил глава Белого дома.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в среду, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.

Двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Дональду Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.