Каллас: возобновление ударов Украины по российским НПЗ приближает мир

Решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и полезным.

Об этом заявила топ-дипломатка ЕС Кая Каллас в комментарии журналистам перед началом саммита ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Глава европейской дипломатии считает, что нефтяные доходы государства-агрессора должны быть ограничены, и Украина преследует именно эту цель, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям.

"Большая часть средств, которые Россия выделяет на войну, поступает за счет доходов от нефти. Поэтому Украина (возобновив удары по НПЗ) явно хочет, чтобы эта война закончилась. Ведь, как вы понимаете, прекращение финансирования войны – это единственный способ добиться этого", – заявила она.

Высокий представитель ЕС добавила, что давление на Россию должно усилиться, и выразила несогласие с теми, кто оказывает давление на Киев.

"Мы считаем, что для того, чтобы положить конец этой войне, следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя её капитулировать, и в этом вопросе мы демонстрируем твёрдую решимость", – заявила она.

Как известно, американские СМИ сообщили о якобы "мирном плане" США для Украины, который предусматривает усиление давления на Украину, что и происходит в последние дни.

В частности, в последние дни начались проблемы со Starlink в Украине.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ возобновить удары по российским НПЗ вопреки требованию Трампа.