У Швеції відреагували на повідомлення про затримання в РФ шведа, що воював за Україну

В МЗС Швеції заявили, що взяли до уваги повідомлення медіа про затримання у Росії шведа, який воював за Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Російські ЗМІ раніше цього дня повідомили, що Федеральна служба безпеки затримала громадянина Швеції за незаконний перетин кордону.

Затриманим є швед віком близько 35 років, який проживає в околицях Стокгольма.

За даними російської влади, він нібито "планував терористичні атаки проти військових об’єктів" у Росії.

SVT зв’язалося з родичами чоловіка. Вони підтверджують, що він воював на боці України і періодично перебував там. Для них новина про його затримання стала шоком.

"Для мене це стало несподіванкою. Він був там, воював на боці України близько шести місяців, потім повернувся додому, а нещодавно знову поїхав туди. Я, власне, не знаю точно, чим він там займався, я не тиснув на нього", – каже родич.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон прокоментував інцидент.

"Поки що це лише інформація зі ЗМІ. Ми з’ясуємо, у чому справа, через наше посольство в Москві", – заявив прем’єр-міністр у коментарі SVT.

У коментарі для SVT Міністерство закордонних справ Швеції заявило: "Міністерство закордонних справ взяло до відома повідомлення ЗМІ, але наразі не працює над цією справою".

Влада Латвії повідомила 1 жовтня, що з червня було затримано двох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

А наприкінці вересня прокуратура німецького Дюссельдорфа висунула звинувачення проти підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.