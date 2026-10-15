В Швеции отреагировали на сообщение о задержании в РФ шведа, воевавшего за Украину
В МИД Швеции заявили, что приняли к сведению сообщения СМИ о задержании в России шведа, воевавшего на стороне Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.
Российские СМИ ранее в этот день сообщили, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина Швеции за незаконное пересечение границы.
Задержанным является швед в возрасте около 35 лет, проживающий в окрестностях Стокгольма.
По данным российских властей, он якобы "планировал террористические атаки против военных объектов" в России.
SVT связалось с родственниками мужчины. Они подтверждают, что он воевал на стороне Украины и периодически находился там.
Для них новость о его задержании стала шоком.
"Для меня это стало неожиданностью. Он был там, воевал на стороне Украины около шести месяцев, потом вернулся домой, а недавно снова уехал туда. Я, собственно, не знаю точно, чем он там занимался, я не давил на него", – говорит родственник.
Премьер-министр Ульф Кристерссон прокомментировал инцидент.
"Пока это лишь информация из СМИ. Мы выясним, в чём дело, через наше посольство в Москве", – заявил премьер-министр в комментарии SVT.
В комментарии для SVT Министерство иностранных дел Швеции заявило: "Министерство иностранных дел приняло к сведению сообщения СМИ, но пока не работает над этим делом".
Власти Латвии сообщили в четверг, 1 октября, что с июня было задержано двух граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.
А в конце сентября прокуратура немецкого Дюссельдорфа выдвинула обвинение против подозреваемого в шпионаже в пользу России.