В Швеции отреагировали на сообщение о задержании в РФ шведа, воевавшего за Украину

В МИД Швеции заявили, что приняли к сведению сообщения СМИ о задержании в России шведа, воевавшего на стороне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Российские СМИ ранее в этот день сообщили, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина Швеции за незаконное пересечение границы.

Задержанным является швед в возрасте около 35 лет, проживающий в окрестностях Стокгольма.

По данным российских властей, он якобы "планировал террористические атаки против военных объектов" в России.

SVT связалось с родственниками мужчины. Они подтверждают, что он воевал на стороне Украины и периодически находился там.

Для них новость о его задержании стала шоком.

"Для меня это стало неожиданностью. Он был там, воевал на стороне Украины около шести месяцев, потом вернулся домой, а недавно снова уехал туда. Я, собственно, не знаю точно, чем он там занимался, я не давил на него", – говорит родственник.

Премьер-министр Ульф Кристерссон прокомментировал инцидент.

"Пока это лишь информация из СМИ. Мы выясним, в чём дело, через наше посольство в Москве", – заявил премьер-министр в комментарии SVT.

В комментарии для SVT Министерство иностранных дел Швеции заявило: "Министерство иностранных дел приняло к сведению сообщения СМИ, но пока не работает над этим делом".

Власти Латвии сообщили в четверг, 1 октября, что с июня было задержано двух граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

А в конце сентября прокуратура немецкого Дюссельдорфа выдвинула обвинение против подозреваемого в шпионаже в пользу России.