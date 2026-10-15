Сильні зливи спричинили повені у Стамбулі: є загиблі

У турецькому Стамбулі рятувальні команди всю ніч вели пошуково-рятувальні роботи по всьому місту після того, як внаслідок сильних повеней загинули двоє людей і було евакуйовано понад 2 тисячі мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Серед загиблих – 34-річна жінка, яка померла в лікарні, та 14-річний підліток, який загинув від ураження електричним струмом у калюжі.

За словами міністра внутрішніх справ Мустафи Чіфтчі, який виступив перед журналістами в Анкарі, у Стамбулі було евакуйовано загалом 2 727 осіб, а до рятувальних робіт залучено понад 46 тисяч співробітників, 2 288 транспортних засобів та 14 човнів.

Він додав, що влада отримала майже 10 тисяч повідомлень та викликів, з яких понад 8 500 надійшло зі Стамбула.

Anadolu

Зазначається, що у деяких районах міста було зафіксовано найсильніші опади з 1985 року.

Чіфтчі повідомив, що навчання в школах було призупинено в Стамбулі, а також у західних містах Коджаелі, Зонгулдак, Сакарія, Ялова та Дюздже, де на найближчі два дні прогнозуються сильні дощі.

Він закликав мешканців утримуватися від поїздок, якщо це не є необхідним, та триматися подалі від підземних переходів.

51 рейс до аеропорту Стамбула було перенаправлено до інших міст, а 19 – скасовано. Пасажирам, які застрягли, надали харчування та житло.

Крім того, по всьому місту закрито шістнадцять другорядних доріг.

У деяких районах Стамбула на європейській стороні міста сталися перебої з електропостачанням та водопостачанням, які тривали до ранку. Рух метро та трамваїв відновлено після часткового призупинення.

На початку жовтня іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

Тоді ж повідомляли, що внаслідок проливних дощів та повеней в іспанському регіоні Каталонія загинули дві людини.