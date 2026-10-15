Сильные ливни вызвали наводнение в Стамбуле: есть погибшие

В турецком Стамбуле спасательные бригады всю ночь вели поисково-спасательные работы по всему городу после того, как в результате сильных наводнений погибли два человека и были эвакуированы более 2 тысяч жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Среди погибших – 34-летняя женщина, умершая в больнице, и 14-летний подросток, погибший от поражения электрическим током в луже.

По словам министра внутренних дел Мустафы Чифтчи, выступившего перед журналистами в Анкаре, в Стамбуле было эвакуировано в общей сложности 2 727 человек, а к спасательным работам привлечено более 46 тысяч сотрудников, 2 288 транспортных средств и 14 лодок.

Он добавил, что власти получили почти 10 тысяч сообщений и вызовов, из которых более 8 500 поступило из Стамбула.

Anadolu

Отмечается, что в некоторых районах города были зафиксированы самые сильные осадки с 1985 года.

Чифтчи сообщил, что занятия в школах были приостановлены в Стамбуле, а также в западных городах Коджаэли, Зонгулдак, Сакария, Ялова и Дюздже, где на ближайшие два дня прогнозируются сильные дожди.

Он призвал жителей воздерживаться от поездок, если в этом нет необходимости, и держаться подальше от подземных переходов.

51 рейс в аэропорт Стамбула был перенаправлен в другие города, а 19 – отменен. Пассажирам, которые застряли, предоставили питание и жилье.

Кроме того, по всему городу закрыты шестнадцать второстепенных дорог.

В некоторых районах Стамбула на европейской стороне города произошли перебои с электро- и водоснабжением, которые продолжались до утра. Движение метро и трамваев возобновлено после частичной приостановки.

В начале октября испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

Тогда же сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в испанском регионе Каталония погибли два человека.