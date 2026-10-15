Латвія пропонує європейцям відмовитися від одного пива на рік для допомоги Україні

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що аби допомогти Україні, кожному жителю Європейського Союзу достатньо пожертвувати суму, еквівалентну вартості одного пива на рік.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі у четвер, 15 жовтня, цитує Delfi, пише "Європейська правда".

Під час спілкування зі ЗМІ Кулбергс наголосив на необхідності підтримувати Україну, а також на посиленні санкцій проти РФ.

Він також закликав людей менше думати про власний комфорт, нагадавши, що підтримка України означає витрати.

Зокрема прем’єр Латвії запропонував кожному європейцеві випивати на одне пиво менше на рік, тим самим заощаджуючи кошти, які можна було б надати як допомогу Україні.

"Європейці повинні випивати на одне пиво менше на рік. Ми можемо собі це дозволити. Україна зараз потребує цих грошей. Це одне пиво – лише витрата, але для України це ціна життя. Якщо ми будемо пити менше, там врятують життя. Все так просто", – сказав Кулбергс.

На початку жовтня стало відомо, що у відповідь на запит України щодо підтримки уряд Латвії схвалив надсилання Україні гуманітарної допомоги від латвійської сфери охорони здоров’я – медичного обладнання для догляду за пацієнтами та надання невідкладної допомоги, а також автомобілів швидкої допомоги.

Крім того, міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.