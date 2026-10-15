Латвия предлагает европейцам отказаться от одной кружки пива в год, чтобы помочь Украине

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что для оказания помощи Украине каждому жителю Европейского Союза достаточно пожертвовать сумму, эквивалентную стоимости одной бутылки пива в год.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе в четверг, 15 октября, цитирует Delfi, пишет "Европейская правда".

Во время общения со СМИ Кулбергс подчеркнул необходимость поддерживать Украину, а также ужесточения санкций против РФ.

Он также призвал людей меньше думать о собственном комфорте, напомнив, что поддержка Украины означает расходы.

В частности, премьер Латвии предложил каждому европейцу выпивать на одну пинту пива меньше в год, тем самым экономя средства, которые можно было бы предоставить в качестве помощи Украине.

"Европейцы должны выпивать на одно пиво меньше в год. Мы можем себе это позволить. Украина сейчас нуждается в этих деньгах. Это одно пиво – всего лишь расход, но для Украины это цена жизни.

Если мы будем пить меньше, там спасут жизни. Все так просто", – сказал Кулбергс.

В начале октября стало известно, что в ответ на запрос Украины о поддержке правительство Латвии одобрило отправку Украине гуманитарной помощи от латвийской сферы здравоохранения – медицинского оборудования для ухода за пациентами и оказания неотложной помощи, а также автомобилей скорой помощи.

Кроме того, министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит оставшиеся средства на приобретение ещё 12 дизельных генераторов.