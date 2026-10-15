ЄС зняв санкції з наближених до Лукашенка бізнесменів

Євросоюз після рішень Суду ЄС зняв санкції з бізнесменів Михаїла Гуцерієва та Віктора Шевцова, яких називають другом і "гаманцем" білоруського правителя Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруський портал "Зеркало".

Євросоюз виключив із санкційного списку Михаїла Гуцерієва та Віктора Шевцова 13 жовтня на підставі пропозиції високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики та за "результатами оцінки відповідних обставин".

Михаїл Гуцерієв був включений до санкційного списку в грудні 2021 року через імовірні тісні зв’язки з Александром Лукашенком. Віктор Шевцов перебував під санкціями з серпня 2024 року у зв’язку зі звинуваченнями в отриманні вигоди від монопольного становища на ринку виробництва захисних голограм.

Бізнесмени оскаржили ці рішення в судах, які в підсумку стали на їхній бік.

Раніше Суд ЄС у вересні 2023 року відхилив позов Михаїла Гуцерієва, а в травні минулого року знову відмовився зняти з нього обмеження. Однак у травні 2026 року Суд ЄС задовольнив вимоги бізнесмена та скасував рішення Ради ЄС. Віктор Шевцов також домагався скасування обмежень і після чергового рішення Ради ЄС у червні знову подав позов до європейського суду.

Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів.

В обмін на звільнення політв'язнів США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".