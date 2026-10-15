ЕС снял санкции с близких к Лукашенко бизнесменов

Евросоюз, после решений Суда ЕС, снял санкции с бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова, которых называют другом и "кошельком" белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусский портал "Зеркало".

Евросоюз исключил из санкционного списка Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова 13 октября на основании предложения высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и по "результатам оценки соответствующих обстоятельств".

Михаил Гуцериев был включен в санкционный список в декабре 2021 года из-за предполагаемых тесных связей с Александром Лукашенко. Виктор Шевцов находился под санкциями с августа 2024 года в связи с обвинениями в извлечении выгоды из монопольного положения на рынке производства защитных голограмм.

Бизнесмены обжаловали эти решения в судах, которые в итоге встали на их сторону.

Ранее Суд ЕС в сентябре 2023 года отклонил иск Михаила Гуцериева, а в мае прошлого года вновь отказался снять с него ограничения. Однако в мае 2026 года Суд ЕС удовлетворил требования бизнесмена и отменил решение Совета ЕС. Виктор Шевцов также добивался отмены ограничений и после очередного решения Совета ЕС в июне вновь подал иск в европейский суд.

Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил об освобождении 25 белорусских политзаключённых.

В обмен на освобождение политзаключённых США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".