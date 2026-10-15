Як проміжні вибори до Конгресу можуть вдарити по Трампу і чи важливі вони для України

Вже за три тижні американські виборці голосуватимуть на проміжних виборах до Конгресу. Ці вибори не лише стануть вердиктом для половини другого президентського терміну Дональда Трампа, а й визначать, наскільки американський лідер буде обмежений у свободі своїх дій, зокрема і щодо російсько-української війни.

За останніми прогнозами більшість у Палаті представників майже гарантовано перейде політичним опонентам Трампа – демократам. З Сенатом ситуація дещо складніша, проте підстав для оптимізму у Республіканської партії не так і багато.

Про те, чого очікувати від виборів до Конгресу та чи будуть ці результати сприятливими для України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук США готують вирок Трампу? Все про шанси демократів взяти Конгрес та наслідки для України. Далі – стислий її виклад.

Проміжні вибори до Конгресу нерідко називають референдумом щодо чинного президента. На цьому голосуванні американці обирають всю Палату представників (435 конгресменів) на дворічний термін та третину Сенату (33 або 34 сенатори) на шість років. Додатково низка штатів мають обрати собі губернатора.

Традиційно перевагу на проміжних виборах до Палати представників здобуває партія, опозиційна до чинного президента. Це легко пояснити неодмінним розчаруванням якоїсь частини виборців у політиці влади. Загалом ці вибори є чинником стримування – президент отримує "вікно можливостей" протягом першої половини свого терміну, а не виправдавши очікувань виборців, стає обмеженішим у своїх діях після виборів.

Вартість життя завжди є одним з найважливіших питань під час виборчих кампаній у США. Однак ці вибори відрізняються тим, що винуватець відповідних проблем – доволі очевидний.

Навіть попри відчайдушні спроби Трампа звинуватити в зростанні цін на нафту українські удари по нафтопереробних заводах в Росії, американські виборці пов'язують цю проблему з війною США проти Ірану та блокуванням Ормузької протоки.

Аналітики сходяться на думці, що на цих виборах йдеться не так про "синю хвилю", як про "червоний відплив".

Тобто виборці радше голосують проти політики Трампа, ніж за демократів.

Палата представників, найімовірніше, перейде під лідерство демократів. Нині там панує незначна республіканська більшість – 218 (плюс один незалежний кандидат, який голосує з республіканцями) проти 214.

Особливо цікавими для українців можуть виявитися перегони в 13-му окрузі Флориди, від якого до Палати представників намагається переобратися одіозна трампістка Анна Пауліна Луна, відома своєю відвертою антиукраїнською позицією, організацією візитів російських посадовців до Конгресу та зустрічами зі спецпредставником Путіна.

У виборчих перегонах їй протистоїть Ліла Грей, кандидатка від Демократичної партії та бригадний генерал армії у відставці з діаметрально протилежною позицією щодо України. Різні опитування прогнозують перемогу то Луні, то Грей, причому відрив між кандидатками залишається незначним.

Очікується, що до Палати представників переобереться конгресмен-демократ українського походження Євген Віндман. Минулого місяця в інтерв’ю "Європейській правді" він розповів, як проміжні вибори можуть вплинути на підтримку України в США.

З Сенатом ситуація дещо складніша, проте підстав для оптимізму у Республіканської партії не так і багато. Під час проміжних виборів американці переобирають лише третину складу верхньої палати. У таких умовах кожне місце може стати визначальним для обох партій.

Демократи вже обіцяють, що у разі тріумфу на виборах прискорять передачу Україні військової допомоги.

Втім, попри оптимістичні сигнали, не слід очікувати різкого повороту в американській політиці щодо російсько-української війни.

Головним центром ухвалення рішень у зовнішній політиці все ще залишатиметься президент США, а новий Конгрес візьметься до виконання обов'язків лише у січні наступного року. До того часу і Україні, і її європейським союзникам доведеться втриматися у вирі передвиборчої боротьби по той бік Атлантики та впоратися з її наслідками.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук США готують вирок Трампу? Все про шанси демократів взяти Конгрес та наслідки для України.