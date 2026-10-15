Уже через три недели американские избиратели будут голосовать на промежуточных выборах в Конгресс. Эти выборы не только станут вердиктом для половины второго президентского срока Дональда Трампа, но и определят, насколько американский лидер будет ограничен в свободе своих действий, в том числе и в отношении российско-украинской войны.

По последним прогнозам, большинство в Палате представителей почти гарантированно перейдет к политическим оппонентам Трампа – демократам. С Сенатом ситуация несколько сложнее, однако поводов для оптимизма у Республиканской партии не так уж и много.

О том, чего ожидать от выборов в Конгресс и будут ли эти результаты благоприятными для Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов взять Конгресс и последствиях для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Промежуточные выборы в Конгресс нередко называют референдумом в отношении действующего президента. На этих выборах американцы избирают всю Палату представителей (435 конгрессменов) на двухлетний срок и треть Сената (33 или 34 сенатора) на шесть лет. Кроме того, ряд штатов должны избрать себе губернатора.

Традиционно на промежуточных выборах в Палату представителей преимущество получает партия, оппозиционная действующему президенту. Это легко объяснить неизбежным разочарованием части избирателей в политике власти. В целом эти выборы являются сдерживающим фактором – президент получает "окно возможностей" в течение первой половины своего срока, а не оправдав ожиданий избирателей, становится более ограниченным в своих действиях после выборов.

Стоимость жизни всегда является одним из важнейших вопросов во время избирательных кампаний в США. Однако эти выборы отличаются тем, что виновник соответствующих проблем – довольно очевиден.

Даже несмотря на отчаянные попытки Трампа обвинить в росте цен на нефть украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, американские избиратели связывают эту проблему с войной США против Ирана и блокированием Ормузского пролива.

Аналитики сходятся во мнении, что на этих выборах речь идет не столько о "синей волне", сколько о "красном оттоке". То есть избиратели скорее голосуют против политики Трампа, чем за демократов.

Палата представителей, скорее всего, перейдет под руководство демократов. Сейчас там преобладает республиканское большинство – 218 (плюс один независимый кандидат, голосующий вместе с республиканцами) против 214.

Особенно интересными для украинцев могут оказаться выборы в 13-м округе Флориды, от которого в Палату представителей пытается переизбраться скандально известная сторонница Трампа Анна Паулина Луна, известная своей откровенной антиукраинской позицией, организацией визитов российских чиновников в Конгресс и встречами со специальным представителем Путина.

В предвыборной гонке ей противостоит Лила Грей, кандидат от Демократической партии и бригадный генерал армии в отставке с диаметрально противоположной позицией по отношению к Украине. Различные опросы показывают незначительный отрыв между кандидатками.

Ожидается, что в Палату представителей переизберется конгрессмен-демократ украинского происхождения Евгений Виндман. В прошлом месяце в интервью "Европейской правде" он рассказал, как промежуточные выборы могут повлиять на поддержку Украины в США.

С Сенатом ситуация несколько сложнее, однако поводов для оптимизма у Республиканской партии не так уж и много. Во время промежуточных выборов американцы переизбирают лишь треть состава верхней палаты. В таких условиях каждое место может стать определяющим для обеих партий.

Демократы уже обещают, что в случае победы на выборах ускорят передачу Украине военной помощи.

Впрочем, несмотря на оптимистичные сигналы, не стоит ожидать резкого поворота в американской политике в отношении российско-украинской войны.

Главным центром принятия решений во внешней политике по-прежнему будет президент США, а новый Конгресс приступит к исполнению своих обязанностей только в январе следующего года. До тех пор и Украине, и её европейским союзникам придётся удержаться в водовороте предвыборной борьбы по ту сторону Атлантики и справиться с её последствиями.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук США готовят приговор Трампу? Все о шансах демократов взять Конгресс и последствиях для Украины.