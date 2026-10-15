Кос: Нові поправки до законів у Косово стануть кроком назад у руху до ЄС

Нещодавні поправки до законів про Спеціалізовані палати Косово суперечитимуть зобов’язанням країни перед ЄС, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Про це Кос написала у себе в Х, інформує "Європейська правда".

Дотримання верховенства права та незалежність судових інституцій мають вирішальне значення, за словами єврокомісарки, для підготовки наступних кроків на шляху Косова до ЄС.

"Однак нещодавні поправки до закону про Спеціалізовані палати Косово є неприйнятними. Їх ухвалення та впровадження суперечитимуть зобов’язанням Косово перед ЄС. Це стане серйозним кроком назад на шляху Косово до ЄС", – написала Марта Кос.

Також, за словами комісарки, незважаючи на інституційну нестабільність протягом останніх двох років, Косово досягло прогресу в проведенні реформ у сфері верховенства права та реалізації Плану економічного зростання. Країна також досягла значного прогресу у впровадженні SEPA. Втім, нові закони можуть нівелювати цей прогрес.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня парламент частково визнаного Косова нарешті знайшов голоси, щоб обрати президента. Новою очільницею держави стала Юстина Широка Пула. Разом з тим парламент ухвалив закони, які суттєво обмежують повноваження спеціалізованого суду країни, що викликало незгоду в ЄС. Законопроєкт ухвалили, щоб спробувати врятувати експрезидента та "батька" державності Косова Хашима Тачі.

Більше про це читайте у статті: Кризу подолано, але якою ціною? Як Косово отримало президента і чи буде конфлікт з ЄС