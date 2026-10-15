Кос: Нові поправки до законів у Косово стануть кроком назад у руху до ЄС

Недавние поправки к законам о специализированных палатах Косово будут противоречить обязательствам страны перед ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Об этом Кос написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Соблюдение верховенства права и независимость судебных институтов имеют решающее значение, по словам еврокомиссара, для подготовки следующих шагов на пути Косово в ЕС.

"Однако недавние поправки к закону о специализированных палатах Косово являются неприемлемыми. Их принятие и внедрение будут противоречить обязательствам Косово перед ЕС. Это станет серьёзным шагом назад на пути Косово в ЕС", – написала Марта Кос.

Кроме того, по словам комиссара, несмотря на институциональную нестабильность в течение последних двух лет, Косово добилось прогресса в проведении реформ в сфере верховенства права и реализации Плана экономического роста. Страна также добилась значительного прогресса во внедрении SEPA. Впрочем, новые законы могут свести этот прогресс на нет.

Напомним, в ночь на 7 октября парламент частично признанного Косово наконец набрал голоса, чтобы избрать президента. Новым главой государства стала Юстина Широка Пула. Вместе с тем парламент принял законы, которые существенно ограничивают полномочия специализированного суда страны, что вызвало несогласие в ЕС. Законопроект был принят, чтобы попытаться спасти экс-президента и "отца" государственности Косово Хашима Тачи.

Подробнее об этом читайте в статье: Кризис преодолен, но какой ценой? Как Косово получило президента и будет ли конфликт с ЕС