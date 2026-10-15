Сибига: На данный момент политических препятствий для открытия остальных кластеров нет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в настоящее время политические отношения с Венгрией наладились и нет препятствий для открытия оставшихся двух кластеров на пути вступления в ЕС до конца года.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Ирландское председательство в ЕС также нацелено на открытие для Украины двух последних кластеров, считает Сибига.

"Наша цель – до конца года открыть все шесть кластеров. Мы наладили отношения с Венгрией, что позволило нам разблокировать этот вопрос, и на сегодняшний день других политических препятствий для открытия кластеров нет. Об этом говорят все наши партнеры, таков подход ирландского председательства в ЕС", – заявил глава украинского МИД.

Также, по словам Сибиги, уже началась работа с Литвой, которая следующей будет председательствовать в ЕС. К концу их председательства – то есть к июлю 2027 года – Украина намерена закрыть максимальное количество переговорных разделов.

Напомним, во вторник, 13 октября, ЕС открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины. Всего Украина открыла уже четыре из шести кластеров.

Ранее вице-премьер Всеволод Ченцов заявлял, что для открытия ещё двух кластеров понадобятся уступки.