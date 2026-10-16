Финляндия ограничила полеты и судоходство в восточной части Финского залива

Вооруженные силы Финляндии в качестве меры предосторожности установили временную зону ограниченного доступа в восточной части Финского залива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Ограничения для воздушного пространства были введены в 5:42 утра, а для морского пространства – в 5:56 утра.

Согласно карте ограничений Fintraffic, ограничения для авиации в восточной части Финского залива распространяются от города Ловииса до восточной границы.

Согласно карте этой же службы, морская зона закрыта у Котки. Указанная зона граничит с полуостровом Кауниссаари на западе, портом Хамина на севере и территориальными водами на востоке и юге.

Отдел связи Генерального штаба Вооружённых сил сообщил Yle вскоре после 6 утра, что зона ограничений для авиации и судоходства фактически простирается от Хельсинки до восточной границы.

По данным Вооружённых сил, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности прохожих и способности властей противодействовать потенциальным дронам.

Российские СМИ сообщают, что в ночь на пятницу в Ленинградской области объявляли тревогу из-за украинских беспилотников.

Вооружённые силы Финляндии принимали подобные превентивные меры в течение последних месяцев.

Существовал риск того, что дроны могут попасть на территорию страны под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, поскольку Украина наносила удары по районам вблизи Финляндии в рамках своей оборонной борьбы против России.

В течение весны в Финляндии было несколько случаев, когда украинские дроны, летевшие для атаки портов РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.