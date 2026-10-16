ПВО, энергетика, кластеры: Зеленский рассказал, о чем говорил с лидерами институтов ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Зеленский оценил встречу как удачную.

"Сегодня мы говорили о дальнейшей помощи, прежде всего о наших потребностях в энергетике и ПВО. Обсудили и поддержку нашей финансовой устойчивости, в частности на следующий год. Также скоординировали работу по евроинтеграционному направлению", – написал он.

По его словам, важно, что на этой неделе были открыты новые переговорные кластеры.

"Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть оставшиеся два", – добавил Зеленский.

Он также указал на то, что сейчас нет никаких сигналов от России о том, что она готова завершить эту свою войну.

"Необходимо европейское лидерство, чтобы обеспечить достаточную защиту жизни от этого российского террора. Мы ценим то, что все решения, о которых мы договариваемся, оперативно реализуются", – написал Зеленский.

Руководители Евросоюза в пятницу публично заверили президента Украины в том, что санкции против РФ ни в коем случае не будут ослаблены.

Они также заявили, что вступительные переговоры между Украиной и ЕС планируют полноценно начать до конца года, когда Украина и ЕС, как ожидается, откроют остальные переговорные кластеры.