Гренландия готовит временный запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых

Парламент Гренландии единогласно принял резолюцию, которой поручил правительству подготовить законопроект о временном запрете на глубоководную добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщает датское агентство Ritzau, передает "Европейская правда"

Предлагаемый запрет будет действовать до 31 декабря 2029 года с возможностью продления на два года.

Правительство Гренландии поддержало аргументы, лежащие в основе этой резолюции. Он заявил, что представит законопроект о временном запрете во время весенней сессии парламента 2027 года.

Таким образом, запрет должен быть принят в качестве закона, прежде чем вступит в силу.

WWF Гренландия, местное отделение Всемирного фонда дикой природы, назвало это решение "важным шагом в правильном направлении".

"Благодаря этому решению Гренландия имеет возможность послать мощный сигнал о том, что защита океана, природы и средств к существованию гренландцев должна восприниматься всерьёз в условиях, когда мы сталкиваемся с новыми формами эксплуатации морских ресурсов", – заявила организация.

WWF Гренландия отмечает, что глубоководная добыча может нанести ущерб морским экосистемам и биоразнообразию.

Рыболовство является основной движущей силой экономики Гренландии, тогда как охота остается важной для местных общин.

Голосование состоялось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии начинается разведка нефти, газа и полезных ископаемых. Правительство Гренландии впоследствии опровергло это заявление. Трамп не упоминал о глубоководной добыче.

В 2021 году Гренландия приостановила выдачу новых разрешений на разведку нефти и газа. По данным AFP, промышленное бурение нефтяных скважин и добыча газа там никогда не проводились.

Заявление Трампа прозвучало спустя более четырёх недель после того, как США, Гренландия и Дания подписали новое соглашение о безопасности с целью усиления американского военного и безопасности присутствия на острове.