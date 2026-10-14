Трамп анонсував велику розвідку нафти і газу на "нашій новій і чудовій Гренландії"

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що в Гренландії готуються розпочати масштабні розвідки нафти, газу та корисних копалин.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив: "На нашій новій і чудовій Гренландії готуються розпочати масштабні розвідки нафти, газу та корисних копалин". Водночас він не надав додаткових подробиць.

Президент США додав, що "є експерти, які стверджують, що обсяги легкодоступної нафти набагато більші, ніж майже на будь-якій іншій території у світі".

Трамп також підкреслив роль Гренландії в обороні Сполучених Штатів у Європі, зазначивши, що "будь-який майбутній напад" на США доведеться здійснювати через цей напівавтономний острів, "де наші сили оборони регулярно збиватимуть дрони, ракети чи будь-яку іншу зброю, яку ще навіть не винайшли".

"Це дає нам час, місце розташування та оглядовість, як ніде інде у світі!" – додав Трамп.

Ця заява пролунала через понад чотири тижні після того, як США, Гренландія та Данія підписали нову угоду про безпеку з метою посилення американської військової та безпекової присутності на острові.

Ця угода, яка надає США широкий доступ до повітряного простору та території острова, значною мірою зосереджена на використанні Гренландії у військових цілях, але також згадує видобуток ресурсів та "співпрацю у сфері корисних копалин" між двома країнами, не уточнюючи жодних деталей.

Цей план дозволяє США розширити існуючу космічну базу Пітуффік – найпівнічніший військовий об’єкт США, який виконує функції системи раннього попередження про наближення ракет. Угода також передбачає, що США можуть створити додаткові бази в місцях, відомих як Нарсарсуак і Местерсвіг. Будь-яка з трьох сторін може за потреби запропонувати створення додаткових "оборонних зон", за умови схвалення іншими сторонами.

Угода, яка не має терміну дії, також забороняє країнам, що не входять до НАТО, створювати бази на острові без згоди сторін.

Нагадаємо, у січні американський президент Дональд Трамп неодноразово повторював, що США потребують Гренландії для забезпечення національної безпеки і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова. Це призвело до напруженості у відносинах між США, Данією та європейськими країнами.

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