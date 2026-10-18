В аеропорту Лейпцига через інцидент закривали злітно-посадкову смугу

В німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" пізно в суботу стався інцидент з транспортним засобом, який протаранив огорожу.

Про це повідомили в управлінні поліції Лейпцига, пише "Європейська правда".

За попередніми даними, в аеропорту "Лейпциг/Галле" автомобіль прорвав огорожу, що спричинило масштабну поліцейську операцію.

Поліція повідомила, що незадовго до 23:00 було виявлено "пошкодження огорожі аеропорту". Поліція назвала це "інцидентом, пов’язаним із безпекою". Через це було закрито північну злітно-посадкову смугу аеропорту, а також призупинено польоти на північній стороні летовища.

"Попереднє розслідування показало, що, з великою ймовірністю, огорожу прорвав транспортний засіб", – повідомили правоохоронці.

Спочатку було незрозуміло, чи перебувають на території аеропорту сторонні особи. Сили федеральної поліції – за підтримки поліції землі Саксонія – провели обшук території. Розслідування триває "у всіх напрямках", зазначається у повідомленні правоохоронців.

У повідомленні поліцейського управління Лейпцига йшлося про те, що на місці події "не було виявлено ані сторонніх осіб, ані підозрілих предметів".

Протягом дня заплановано провести подальші пошукові заходів із залученням додаткових сил.

За словами речника аеропорту Уве Шухарта, ні пасажирські, ні вантажні перевезення не обмежуються. Північна злітно-посадкова смуга, щоправда, закрита, але, оскільки є дві злітно-посадкові смуги, наразі обмежень у повітряному сполученні немає, пояснив він.

Цього року в аеропорту "Лейпциг/Галле" стався гучний інцидент: на початку серпня там поруч з українськими вантажними літаками було виявлено дрон, оснащений вибухівкою.

1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Тим часом у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки.

Крім того, система виявлення дронів з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.