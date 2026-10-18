В аэропорту Лейпцига из-за инцидента закрыли взлетно-посадочную полосу

В немецком аэропорту "Лейпциг/Галле" поздно вечером в субботу произошел инцидент с транспортным средством, которое протаранило ограждение.

Об этом сообщили в управлении полиции Лейпцига, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, в аэропорту "Лейпциг/Галле" автомобиль прорвал ограждение, что вызвало масштабную полицейскую операцию.

Полиция сообщила, что незадолго до 23:00 было обнаружено "повреждение ограждения аэропорта". Полиция назвала это "инцидентом, связанным с безопасностью". В связи с этим была закрыта северная взлетно-посадочная полоса аэропорта, а также приостановлены полеты на северной стороне аэродрома.

"Предварительное расследование показало, что, с большой вероятностью, ограждение прорвало транспортное средство", – сообщили правоохранители.

Сначала было непонятно, находятся ли на территории аэропорта посторонние лица. Силы федеральной полиции – при поддержке полиции земли Саксония – провели обыск территории. Расследование продолжается "по всем направлениям", отмечается в сообщении правоохранительных органов.

В сообщении полицейского управления Лейпцига говорилось о том, что на месте происшествия "не было обнаружено ни посторонних лиц, ни подозрительных предметов".

В течение дня планируется провести дальнейшие поисковые мероприятия с привлечением дополнительных сил.

По словам представителя аэропорта Уве Шухарта, ни пассажирские, ни грузовые перевозки не ограничиваются. Северная взлетно-посадочная полоса, правда, закрыта, но, поскольку есть две взлетно-посадочные полосы, пока ограничений в воздушном сообщении нет, пояснил он.

В этом году в аэропорту "Лейпциг/Галле" произошел громкий инцидент: в начале августа там рядом с украинскими грузовыми самолетами был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой.

1 сентября Германия обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Между тем в немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" ввели новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлёта и посадки.

Кроме того, система обнаружения дронов появится также в аэропортах Штутгарта и Гамбурга.