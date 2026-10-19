Двоє чоловіків самі здалися поліції після тарану огорожі в аеропорту Лейпцига

У Німеччині у справі про прорив огорожі аеропорту "Лейпциг/Галле" поліції здалися двоє підозрюваних.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними правоохоронців, чоловіки віком 20 і 32 роки звернулися до органів влади разом зі своїми адвокатами. Вони розповіли, що їхали автомобілем Audi поблизу аеропорту, коли молодший із них не впорався з керуванням.

Унаслідок цього автомобіль протаранив огорожу території аеропорту. Після аварії молодший чоловік залишив місце події, а автомобіль евакуювали. 32-річний чоловік, який, за його словами, є власником машини, відмовився надавати додаткові пояснення.

За даними слідчих, молодший із чоловіків не має чинного водійського посвідчення. Його обшукали, а також оглянули його особисті речі та помешкання. Раніше черговий суддя постановив вилучити автомобіль і провести його обшук.

Видання Bild і агентство dpa повідомляють, що чоловіки тренувалися керувати автомобілем перед складанням іспиту на водійські права. Поліція поки не підтвердила цю інформацію.

Після інциденту в неділю північну злітно-посадкову смугу аеропорту "Лейпциг/Галле" закрили. Співробітники федеральної та земельної поліції обстежили територію, однак спочатку не виявили ані сторонніх осіб, ані підозрілих предметів.

Повітряний рух продовжувався у звичайному режимі.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.