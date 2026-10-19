Двое мужчин сами сдались полиции после того, как протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига

В Германии по делу о прорыве ограждения аэропорта "Лейпциг/Галле" полиции сдались двое подозреваемых.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным правоохранительных органов, мужчины в возрасте 20 и 32 лет обратились в органы власти вместе со своими адвокатами. Они рассказали, что ехали на автомобиле Audi вблизи аэропорта, когда младший из них не справился с управлением.

В результате автомобиль протаранил ограждение территории аэропорта. После аварии младший мужчина покинул место происшествия, а автомобиль эвакуировали. 32-летний мужчина, который, по его словам, является владельцем машины, отказался давать дополнительные объяснения.

По данным следователей, у младшего из мужчин нет действующих водительских прав. Его обыскали, а также осмотрели его личные вещи и жилище. Ранее дежурный судья постановил изъять автомобиль и провести его обыск.

Издание Bild и агентство dpa сообщают, что мужчины тренировались управлять автомобилем перед сдачей экзамена на водительские права. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

После инцидента в воскресенье северную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Лейпциг/Галле" закрыли. Сотрудники федеральной и земельной полиции обследовали территорию, однако сначала не обнаружили ни посторонних лиц, ни подозрительных предметов.

Воздушное движение продолжалось в обычном режиме.

Напомним, 1 сентября Германия обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.