У Бельгії хочуть створити військовий підрозділ для зміцнення безпеки під час протестів

На тлі масових протестів уряд Бельгії розглядає можливість створення нової мобільної бригади для посилення безпеки під час заворушень та насильницьких демонстрацій.

Про це повідомила агенція Belga News, пише "Європейська правда".

Пропозиція про створення бригади під назвою "Жандармерія 2.0" з’явилася на тлі нещодавніх заворушень під час демонстрацій у європейських столицях, зокрема в Брюсселі та Парижі.

Міністерство внутрішніх справ Бельгії спільно з Міноборони наразі обговорюють це питання, підтвердив міністр оборони Тео Франкен.

"Нам потрібен оперативний резерв із військовою підготовкою. Коли насильство досягає таких крайніх масштабів, ми маємо бути здатні захистити громадян", – сказав Франкен.

Згідно з пропозицією, Міністерство оборони буде готувати офіцерів і надавати їх у розпорядження Міністерства внутрішніх справ.

За словами Франкена, прем’єр-міністр Барт Де Вевер поінформований про ці плани.

Міністр внутрішніх справ Бернар Квінтін підтвердив проведення переговорів.

"Відбулися обговорення, що ґрунтуються на вже успішній співпраці між поліцією та Міністерством оборони", – зазначив він, маючи на увазі, серед іншого, забезпечення безпеки певних об’єктів та спільні патрулювання з залізничною поліцією.

"Ми спільно розглядаємо, як можна посилити цю співпрацю та потенціал наших служб для забезпечення безпеки громадян", – додав глава МВС.

Нагадаємо, 17 жовтня у центрі бельгійської столиці Брюсселя знову спалахнули заворушення за участю молоді: протестувальники пошкоджували майно, палили сміттєві баки й автомобілі, а поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Новий заклик зібратися в Брюсселі з'явився після сутичок між поліцією та молоддю 9 жовтня, які відбулися на тлі профспілкової демонстрації.

Тим часом у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.