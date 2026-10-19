В Бельгии планируют создать военное подразделение для укрепления безопасности во время протестов

На фоне массовых протестов правительство Бельгии рассматривает возможность создания новой мобильной бригады для усиления безопасности во время беспорядков и насильственных демонстраций.

Об этом сообщило агентство Belga News, пишет "Европейская правда".

Предложение о создании бригады под названием "Жандармерия 2.0" появилось на фоне недавних беспорядков во время демонстраций в европейских столицах, в частности в Брюсселе и Париже.

Министерство внутренних дел Бельгии совместно с Минобороны в настоящее время обсуждают этот вопрос, подтвердил министр обороны Тео Франкен.

"Нам нужен оперативный резерв с военной подготовкой. Когда насилие достигает таких крайних масштабов, мы должны быть способны защитить граждан", – сказал Франкен.

Согласно предложению, Министерство обороны будет готовить офицеров и предоставлять их в распоряжение Министерства внутренних дел.

По словам Франкена, премьер-министр Барт Де Вевер проинформирован об этих планах.

Министр внутренних дел Бернар Квинтин подтвердил проведение переговоров.

"Состоялись обсуждения, основанные на уже успешном сотрудничестве между полицией и Министерством обороны", – отметил он, имея в виду, среди прочего, обеспечение безопасности определенных объектов и совместное патрулирование с железнодорожной полицией.

"Мы совместно рассматриваем, как можно усилить это сотрудничество и потенциал наших служб для обеспечения безопасности граждан", – добавил глава МВД.

Напомним, 17 октября в центре бельгийской столицы Брюсселя вновь вспыхнули беспорядки с участием молодежи: протестующие повреждали имущество, жгли мусорные баки и автомобили, а полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Новый призыв собраться в Брюсселе появился после столкновений между полицией и молодежью 9 октября, которые произошли на фоне профсоюзной демонстрации.

Тем временем в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.