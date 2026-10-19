Жертвами повеней в Стамбулі стали вісім осіб

Кількість загиблих внаслідок повеней у Стамбулі та його околицях минулого тижня до понеділка зросла до восьми, оскільки рятувальники виявили нові тіла після того, як найбільше місто Туреччини постраждало від найсильніших злив за останні понад 80 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Шість осіб загинули в Стамбулі, а тіла ще двох осіб із сусідньої провінції були винесені на південно-східну околицю мегаполіса, повідомив журналістам губернатор Стамбула Давут Гюль.

Історична злива минулої середи, 14 жовтня, яка, за словами офіційних осіб, стала найсильнішою з моменту початку спостережень у 1942 році, спричинила хаос і раптові повені.

Станом на четвер, за словами Гюля, три людини загинули, а ще п’ятеро вважались зниклими безвісти.

Одним із загиблих був 14-річний хлопчик, який загинув від ураження електричним струмом, наступивши в калюжу. У п’ятницю в гирлі Золотого Рогу було знайдено четверте тіло, а в неділю – п’яте. Обидва – чоловіки.

У понеділок пресслужба Гюля повідомила, що поблизу поромного причалу Айвансарай у Золотому Розі було знайдено тіло ще одного чоловіка, про зникнення якого раніше повідомлялося.

"У Стамбулі загалом загинуло шестеро людей, а одна людина вважається зниклою безвісти", – заявив Гюль журналістам.

Він додав, що ще двоє людей загинули за межами Стамбула, у сусідній провінції Коджаелі.

"Двоє людей, які загинули в Коджаелі й були змиті течією аж до Пендіка, були знайдені мертвими нашими пошуково-рятувальними командами. Отже, загалом було знайдено вісім тіл", – сказав він, додавши, що пошукові роботи щодо ще однієї зниклої особи тривають.

Наразі влада отримала майже 20 тисяч повідомлень про матеріальні збитки внаслідок зливових дощів та пов’язаних з ними повеней, зазначив Гюль.

На початку жовтня іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

Тоді ж повідомляли, що внаслідок проливних дощів та повеней в іспанському регіоні Каталонія загинули дві людини.