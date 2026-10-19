Жертвами наводнений в Стамбуле стали восемь человек

Число погибших в результате наводнений в Стамбуле и его окрестностях на прошлой неделе к понедельнику возросло до восьми, поскольку спасатели обнаружили новые тела после того, как крупнейший город Турции пострадал от самых сильных ливней за последние более 80 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Шесть человек погибли в Стамбуле, а тела ещё двух человек из соседней провинции были вынесены на юго-восточную окраину мегаполиса, сообщил журналистам губернатор Стамбула Давут Гюль.

Исторический ливень в минувшую среду, 14 октября, который, по словам официальных лиц, стал самым сильным с момента начала наблюдений в 1942 году, вызвал хаос и внезапные наводнения.

По состоянию на четверг, по словам Гюля, три человека погибли, а ещё пятеро числились пропавшими без вести.

Одним из погибших был 14-летний мальчик, который погиб от поражения электрическим током, наступив в лужу. В пятницу в устье Золотого Рога было найдено четвертое тело, а в воскресенье – пятое. Оба – мужчины.

В понедельник пресс-служба Гюля сообщила, что вблизи паромного причала Айвансарай в Золотом Роге было найдено тело ещё одного мужчины, о пропаже которого ранее сообщалось.

"В Стамбуле в общей сложности погибло шесть человек, а один человек считается пропавшим без вести", – заявил Гюль журналистам.

Он добавил, что ещё двое людей погибли за пределами Стамбула, в соседней провинции Коджаэли.

"Двое людей, погибших в Коджаэли и унесённых течением аж до Пендика, были найдены мёртвыми нашими поисково-спасательными командами. Таким образом, всего было найдено восемь тел", – сказал он, добавив, что поисковые работы по поиску еще одного пропавшего человека продолжаются.

На данный момент власти получили почти 20 тысяч сообщений о материальном ущербе в результате проливных дождей и связанных с ними наводнений, отметил Гюль.

В начале октября испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

Тогда же сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в испанском регионе Каталония погибли два человека.