Лидеру центристов в Швеции поручили новую попытку сформировать правительство

Спикер парламента Швеции Андреас Норлен попросил лидера Центристской партии Элизабет Танд Рингквист изучить возможности для формирования нового правительства, предоставив ей одну неделю на переговоры с другими партиями.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская партия".

Лидер центристов должна представить отчет спикеру не позднее понедельника, 26 октября.

Танд Рингквист поручили сформировать правительство после того, как это не удалось сделать лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон, чей левоцентристский блок получил минимальное большинство на парламентских выборах в сентябре.

Хотя все четыре оппозиционные партии поддерживают Андерссон на посту премьер-министра, они не смогли прийти к согласию относительно того, кто должен войти в состав нового правительства.

Теперь лидер центристов попытается договориться с политическими силами о формировании нового кабинета министров. При этом она дала понять, что не стремится занять пост главы правительства.

"Моя цель – способствовать решению вопроса о формировании правительства, а не стать премьер-министром. Центристская партия стремится видеть действенное правительство, которое будет создавать больше рабочих мест, сокращать выбросы и укреплять социальное обеспечение. Теперь я приглашу всех лидеров партий к переговорам", – отметила Танд Рингквист.

В начале октября лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент не видит возможности сформировать новое правительство.

15 октября шведский парламент, как и ожидалось, отклонил предложение лидера социал-демократов Магдалены Андерссон о формировании правительства меньшинства, что продлило период неопределенности относительно того, кто станет премьер-министром.

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