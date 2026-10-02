Віцепрем'єр розповів, коли відкриють решту кластерів у переговорах про вступ до ЄС

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що всі кластери у переговорах про вступ до ЄС мають відкрити до кінця року.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді" для статті "Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС".

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції наголосив, що, згідно з планом, Україна відкриє решту кластерів (2-3, 4-5) до кінця 2026 року.

Це стане можливим після того, як Угорщина зніме своє вето на відкриття кластерів. Будапешт зобов’язався піти на такий крок після того, як Україна ухвалить зміни до закону "Про освіту", який стосується навчання мовами національних меншин. Як зазначив Ченцов, парламент може схвалити законопроєкт 12 жовтня.

"Ми сподіваємося що 12 жовтня закон буде ухвалений, що дозволить відкрити другий та третій кластери до засідання Європейської ради, запланованого на 15 жовтня. Ця Єврорада буде, серед іншого, присвячена проблематиці розширення.Тому відкриття кластерів з Україною та Молдовою стане сильним сигналом, що і ЄС, і країни-кандидати серйозно ставляться до своїх зобовʼязань", – розповів посадовець.

Коментуючи позитивні зрушення у відносинах з Угорщиною, які стосуються цього законодавства, Ченцов заявив, що очікує на відповідні кроки з угорської сторони.

"Ми виконуємо свої зобов’язання. І це має знайти відображення також у просуванні вступних переговорів. Ми розраховуємо, що решта кластерів буде відкрита до кінця року", – заявив посадовець.

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.