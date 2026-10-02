Вице-премьер рассказал, когда будут открыты остальные кластеры в переговорах о вступлении в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов заявил, что все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС должны быть открыты до конца года.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" для статьи "Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнул, что, согласно плану, Украина откроет остальные кластеры (2–3, 4–5) до конца 2026 года.

Это станет возможным после того, как Венгрия снимет своё вето на открытие кластеров. Будапешт обязался пойти на такой шаг после того, как Украина примет поправки к закону "Об образовании", касающиеся обучения на языках национальных меньшинств. Как отметил Ченцов, парламент может одобрить законопроект 12 октября.

"Мы надеемся, что 12 октября закон будет принят, что позволит открыть второй и третий кластеры до заседания Европейского совета, запланированного на 15 октября. Этот заседание Евросовета будет, среди прочего, посвящено вопросам расширения. Поэтому открытие кластеров с Украиной и Молдовой станет сильным сигналом о том, что и ЕС, и страны-кандидаты серьезно относятся к своим обязательствам", – рассказал чиновник.

Комментируя позитивные сдвиги в отношениях с Венгрией, касающиеся этого законодательства, Ченцов заявил, что ожидает соответствующих шагов со стороны Венгрии.

"Мы выполняем свои обязательства. И это должно найти отражение также в продвижении вступительных переговоров. Мы рассчитываем, что остальные кластеры будут открыты до конца года", – заявил чиновник.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что принятие законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.