У Мадьяра похвастались соглашением с Украиной: добились того, чего Орбан не смог за 10 лет

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение в Верховную Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств, заявив, что ожидает его принятия уже в этом месяце.

Об этом Орбан написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД отметила, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов лично проинформировал её о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

"Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние украинско-венгерские профессиональные консультации, проходившие в течение последних недель, а также консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Принятие законопроекта может укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке как родном, а также сети образовательных учреждений", – подчеркнула министр.

По её словам, ожидается, что украинский парламент примет решение по законопроекту уже в этом месяце. Орбан добавила, что Венгрия по-прежнему заинтересована в диалоге и в достижении результатов, "которые будут ощутимы и в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья".

Она поблагодарила украинских и венгерских специалистов, привлеченных к этому делу, за конструктивную, перспективную и профессиональную работу в течение последних недель.

При этом глава МИД констатировала, что новому венгерскому правительству за несколько месяцев "удалось достичь больше реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства Закарпатья", чем правительству Виктора Орбана за 10 лет.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также приветствовал внесение в Верховную Раду Украины законопроекта об образовании на языках национальных меньшинств.

Напомним, 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что одобрение законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС