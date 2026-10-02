Мадяр привітав реєстрацію у ВР законопроєкту про права нацменшин

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр привітав подання до Верховної Ради України законопроєкту про освіту мовами національних меншин.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що поданий до українського парламенту законопроєкт має зміцнити правові гарантії освіти угорською мовою в Україні.

"Ми вітаємо те, що вчора до українського парламенту було подано законопроєкт, який зміцнює права угорської національної меншини у сфері освіти. Цей законопроєкт зміцнює правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів", – написав угорський прем’єр.

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, коментуючи законопроєкт, заявила, що новому угорському уряду за кілька місяців "вдалося досягти більше реальних результатів у зміцненні прав угорської меншини Закарпаття", ніж уряду Віктора Орбана за 10 років.

Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС