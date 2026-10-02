Єврокомісія закликає 5 країн збільшити санкції проти великих компаній-неплатників податків

Європейська комісія закликає Литву, Естонію, Латвію, Угорщину та Німеччину затвердити пропорційні та стримувальні санкції, що застосовуються до великих міжнародних груп компаній за ухилення від сплати податків.

Про це інформує Європейська правда з посиланням на 15Min.

На думку Єврокомісії, наявні зараз санкції в цих країнах є недостатньо ефективними стосовно цих компаній.

"Санкції занадто м’які, щоб стримувати багатонаціональні групи або окремих осіб, причетних до агресивного податкового планування через транскордонні угоди", – повідомили в Єврокомісії.

Країнам надали два місяці, щоб відповісти на Єврокомісії та вжити заходів щодо виявлених недоліків. Наразі питання розглядається в рамках процедури порушення.

Раніше Європейська комісія прийняла рішення передати справу щодо Словаччини до Суду Європейського Союзу через невиконання вимоги щодо впровадження електронної системи тимчасового зберігання товарів, що перевозяться повітряним транспортом.

Нагадаємо, суд Європейського Союзу відхилив позови шести угорських університетів, які оскаржували обмеження на отримання фінансування з бюджету ЄС.