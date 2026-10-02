Европейская комиссия призывает Литву, Эстонию, Латвию, Венгрию и Германию ввести соразмерные и сдерживающие санкции в отношении крупных международных групп компаний за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15Min.

По мнению Еврокомиссии, действующие в настоящее время санкции в этих странах недостаточно эффективны в отношении этих компаний.

"Санкции слишком мягкие, чтобы сдерживать многонациональные группы или отдельных лиц, причастных к агрессивному налоговому планированию посредством трансграничных соглашений", – сообщили в Еврокомиссии.

Странам предоставили два месяца, чтобы ответить Еврокомиссии и принять меры по устранению выявленных недостатков. В настоящее время вопрос рассматривается в рамках процедуры возбуждения дела.

Ранее Европейская комиссия приняла решение передать дело в отношении Словакии в Суд Европейского Союза из-за невыполнения требования о внедрении электронной системы временного хранения товаров, перевозимых воздушным транспортом.

Напомним, Суд Европейского Союза отклонил иски шести венгерских университетов, которые оспаривали ограничения на получение финансирования из бюджета ЕС.