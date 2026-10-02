Косово отримає 60 млн євро від ЄС за проведені реформи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 жовтня наголосила на необхідності для Косова подолати інституційну кризу та просунутися вперед з реформами, необхідними для інтеграції в Європейський Союз.

Про це повідомляє EuroEFE, пише "Європейська правда".

Косово, яке офіційно подало заявку на членство в ЄС у 2022 році, має статус "потенційного кандидата" на членство, на відміну від інших країн Західних Балкан, які є кандидатами.

"Я твердо вірю в європейське майбутнє Косова, бо знаю, наскільки глибоко європейцями відчувають себе його мешканці, і це міцний фундамент, на якому ми повинні будувати", – заявила фон дер Ляєн у столиці Косова Приштині.

Глава Єврокомісії високо оцінила роботу з реформ у зв'язку з "Планом розширення ЄС для Західних Балкан", згідно з яким Косово може отримати до 882 мільйонів євро.

Наразі країна має отримати 60 мільйонів євро як попереднього фінансування для вищезгаданого плану.

Однак Фон дер Ляєн наголосила на "вирішальній важливості інституційної стабільності як основи всього іншого: реформ, зростання та прогресу на нашому європейському шляху".

Йшлося про політичну стагнацію, яку балканська країна переживає останніми роками, та ризик її продовження, якщо сторони не досягнуть згоди щодо обрання нового глави держави до 6 жовтня.

Це крайній термін, встановлений Конституційним Судом для призначення парламентом нового президента. Чинний закон передбачає автоматичний розпуск парламенту та призначення нових виборів, якщо до цієї дати не вдається узгодити кандидата, чого наразі не відбувається.

Через відсутність політичних домовленостей країна вже проводила дострокові вибори минулого року в грудні та червні.

Більше про політичну ситуацію в Косові читайте у статті: 25 років для експрезидента. Чому вирок косовському лідеру в Гаазі може підірвати Балкани

Раніше йшлося, що країнам-кандидатам на вступ до ЄС буде запропоновано безпрецедентну "поступову інтеграцію" в єдиний ринок блоку, що включатиме безперешкодну торгівлю та доступ до науково-дослідних програм, поки їхні заявки перебувають у процесі розгляду.